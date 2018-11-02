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Харьковские раскольники: местная епархия УПЦ присягнула Московскому патриархату

Комментариев: 9
Представитель МП возглавил собрание настоятелей харьковских храмов и руководителей отделов Харьковской епархии.
Ранее в МИД уже осудили действия УПЦ МП
Ранее в МИД уже осудили действия УПЦ МП
eparchia.kharkov.ua

Харьковская епархия Украинской православной церкви присягнула на верность православной церкви Московского патриархата и его предстоятелю Онуфрию. 

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“Духовенство, которое собралось, вместе с архиереем показало верность канонической Украинской православной церкви и ее предстоятелю Блаженному митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию“, - сообщает пресс-служба епархии. 

Отмечается, что Онуфрий возглавил собрание настоятелей городских храмов и руководителей отделов Харьковской епархии.

Напомним, 30 октября Патриарх Кирилл объяснил действия Константинополя в Украине заказом на разрушение “острова свободы“, которым он считает Русскую православную церковь.

По словам Гундяева, эта “трагедия“ приобретает мистическое значение.

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Теги: УПЦ МП, Московский патриархат, Онуфрий, раскол, харьковская епархия
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Комментариев (9)
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доброчинець    02.11.2018, 14:39
Оценка:  +1
доброчинець
Попи починають показувати своє істинне антиукраїнське лице.
Letohradek    02.11.2018, 14:36
Оценка:  +2
Letohradek
Присягнувших московскому попу, гнать в шею за паребрик!
Простакк    02.11.2018, 14:17
Оценка:  0
Простакк
Упс!Нежданчик!)))))
Hutinpuy    02.11.2018, 14:02
Оценка:  +6
Hutinpuy
Ну так вперед, за порєбрік, на Мацковський пархат!
TarasChuprynka    02.11.2018, 13:55
Оценка:  +7
TarasChuprynka
И переименовались в россиянскую - сектантскую.
СтальнаяКрыса    02.11.2018, 13:55
Оценка:  +6
СтальнаяКрыса
Вспоминаю кто такой Онуфрий, это о нём рассказ сложен, где все слова на букву О начинаются. Помните: "Отец Онуфрий осматривая окресности Онежского озера, обнаружил обнажённую особу. Обнажённая особа оказалась Ольгой." пропускаю"Отец Онуфрий обманул Ольгу, Ольга откусила Онуфрию окаянный отросток."
ВосставшийИзБана    02.11.2018, 13:58
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
"И понял отец Онуфрий, что рясу надел сгоряча ..."
Peyot    02.11.2018, 13:25
Оценка:  +17
Peyot
хаха клоуны сколько раньше выли про раскольников которые против Вселенского патриархата пошли а теперь сами... проституки вы продажные а не священники... куда главный фсбшник гундяев скажет туда и ляжете))))
ВосставшийИзБана    02.11.2018, 13:44
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
- Вы когда-нибудь колебались в политике партии?
- В политике - никогда. Колебался вместе с политикой.
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