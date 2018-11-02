Харьковские раскольники: местная епархия УПЦ присягнула Московскому патриархату

Представитель МП возглавил собрание настоятелей харьковских храмов и руководителей отделов Харьковской епархии.

Ранее в МИД уже осудили действия УПЦ МП eparchia.kharkov.ua

Харьковская епархия Украинской православной церкви присягнула на верность православной церкви Московского патриархата и его предстоятелю Онуфрию.

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“Духовенство, которое собралось, вместе с архиереем показало верность канонической Украинской православной церкви и ее предстоятелю Блаженному митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию“, - сообщает пресс-служба епархии.

Отмечается, что Онуфрий возглавил собрание настоятелей городских храмов и руководителей отделов Харьковской епархии.

Напомним, 30 октября Патриарх Кирилл объяснил действия Константинополя в Украине заказом на разрушение “острова свободы“, которым он считает Русскую православную церковь.

По словам Гундяева, эта “трагедия“ приобретает мистическое значение.