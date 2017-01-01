В Киеве вышедший из тюрьмы клиент вымогал у адвоката моральную компенсацию

Бывший заключенный требовал компенсацию за "моральный ущерб".

В одном из ресторанов Киева задержали бывшего заключенного и его 19-летнего сына kyiv.npu.gov.ua

В ресторане в Оболонском районе Киева правоохраниетли задержали двух граждан Республики Армения по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег от адвоката, который ранее защищал одного из них в суде.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

“Киевская местная прокуратура № 5 сообщила о подозрении двум уроженцам Республики Армения, которые требовали у столичного адвоката 30 тыс. долларов США”, — говорится в сообщении.

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Как выяснилось, адвокат ранее защищал интересы одного из злоумышленников. Тогда за совершение разбойного нападения указанного мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы. Отбыв 6 лет в местах лишения свободы и освободившись условно-досрочно по так называемому закону Савченко, 50-летний злоумышленник решил вернуть свои средства за якобы неудовлетворительную работу своего защитника.

Вместе с сообщником (которым оказался 19-летний сын бывшего заключенного) мужчина потребовал у адвоката уплатить 30 тыс. долларов США материальной компенсации, а в случае отказа угрожал применить насилие к нему и его родственникам, а также обнародовать компрометирующую информацию, касающуюся его профессиональной деятельности.

Вымогателей задержали правоохранители в одном из столичных ресторанов при получении ими указанных средств.

Сейчас злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 4 ст. 189 УК Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или соединенное с причинением тяжких телесных повреждений, или с повреждением или уничтожением имущества, или такое, что нанесло значительный ущерб потерпевшему). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Армянин в прошлом пользовался услугами защитника и считал, что тот не справился со своей задачей kyiv.gp.gov.ua

Как сообщалось 23 октября, под Винницей похитили мужчину и вымогали $3 тысячи.