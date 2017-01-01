На "выборы в ДНР" ждут наблюдателей из 14 стран
В непризнанной “Донецкой народной республике“ заявили, что ожидают присутствие “более 30 представителей 14 стран“ в качестве “иностранных наблюдателей“ на “выборах“.
Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя “ЦИК ДНР“ Ольгу Позднякову.
По информации агентства, четырьмя “наблюдателями“ будут представители Российской Федерации.
“Все они являются политическими деятелями“, - заявила Позднякова.
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Кто остальные “наблюдатели“ и какие страны представляют, агентство не уточняет, делая отсылку к более раннему заявлению Поздняковой о том, что “представители 50 стран, в том числе Великобритании, Франции и Германии, выразили желание участвовать в выборах “главы“ и “депутатов ДНР“.
Напомним, сепаратисты объявили о решении провести 11 ноября так называемые “выборы“ в “ЛДНР“ через неделю после гибели в Донецке главы “ДНР“ Александра Захарченко. В Москве тогда проведение этих “выборов“ назвали “необходимой в сегодняшних условиях мерой“.
Как сообщалось 10 октября, помощник Путина Сурков встретился с главарем боевиков Пушилиным и обсудил “выборы“ в “ДНР“.