В ВСУ для испытания поставили новые бронежилеты

Новые бронежилеты обладают некоторыми отличительными новшествами и позволяют осуществлять быстрый сборс и одевание, а также не сковывают движений .

В 95-ю бригаду ДШВ для полевых испытаний были поставлены новые бронежилеты, которые совместно разработали ООО Баллистика и ООО Бронезащита Материаловедение

Об этом в Facebook сообщает Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

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Новые бронежелеты имеют защиту 1А класса на площадь 70,4 дм2;

уменьшенный вес, а именно - 5,5 кг (в других около 6,5 кг), что достигнуто за счет новой конструкции. Использовано минимальное количество неудобных велкро (липучек) - инновационный эластичный камербанд (широкий пояс) и новейшая пряжка позволили отказаться от переднего и заднего клапанов.

Бронежилет позволяет осуществлять быстрый сброса/одевание в 2 движения (за счет использования на плечевом креплении фастексов двойного действия, которые срабатывают как от классического нажатия, так и от троса), что по времени и удобству превосходит некоторые классические системы. Пряжка камербанда расстегивается одним продольным движением, а благодаря наличию направляющей платформы позволяет застегнуть ее вслепую.

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Максимально широкий диапазон регулировки размера - подходит как бойцам малого роста и худощавого строения тела (например, 1,60 метра рост и 80 см в обхвате), так и крепким бойцам под 2 метра ростом и 140 см в обхвате.

Повышены свойства шейной защиты, имеется двойное перекрытие с плитой и мягким пакетом. Модульная система позволяет использовать паховый защиту как в составе РПС, так и вместе с бронежилетом.

Бронежилет обеспечивает высокую мобильность тела, так как защита живота и паха изготовлена, как два отдельных пакета, что не мешает сидеть, наклоняться и стрелять с колена.

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Десантники будут тестировать новшества на протяжении месяца и смогут проверить утверждения производителей.

Отметим, что ранее для испытаний подразделения 95-й бригады получили обновленные и новые модели средств защиты от НПП Темп-3000 и TM RAROG. Также для проведения сравнительных испытаний поступили баллистические шлемы различных типов от компаний КМ ДІСТІ (UaRms) и НПП Темп-3000.

Напомним, 18 сентября Министерство обороны провело испытания новых образцов экипировки для военнослужащих Вооруженных Сил Украины: в полевых, различных климатических и максимально приближенных к боевым условиях их носили бойцы 95-й бригады ДШВ.