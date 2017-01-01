В случае обвинительного приговора у Януковича конфискуют все имущество - Луценко

На данный момент заочно рассматривается не только дело Януковича, но и многих других влиятельных людей из окружения экс-президента.

Если суд заочно признает вину экс-президента Украины Виктора Януковича в деле по обвинению в государственной измене, все его имущество в Украине и за ее пределами будет конфисковано.

Об этом сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире львовского телеканала Перший західний.

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“Я не буду представлять решение суда (в отношении Януковича), давайте его дождемся... В чем смысл заочных процессов осуждения? Прежде всего, приговор в отношении гражданина, который не находится на территории Украины, имеет не только моральное, но и материальное значение“, - заявил генпрокурор.

Луценко рассказал, что на данный момент заочно рассматривается не только дело Януковича, но и многих других влиятельных людей из окружения экс-президента.

“Материальное - если суд признает кого-то из них виновным в особо тяжких преступлениях - происходит конфискация всего известного имущества на территории Украины и за ее пределами. Если даже через некоторое время такое имущество будет найдено - оно также будет подлежать конфискации, поэтому такие процессы очень важны и в материальном плане. Поэтому этот процесс так старательно затягивается, с моей точки зрения, защитой Януковича“, - отметил Луценко.

Напомним, бывший президент Украины Виктор Янукович согласен выступить с последним словом в Оболонском райсуде Киева в рамках процедуры международной правовой помощи.

Ранее, беглый президент Украины Виктор Янукович подал иск в Печерский райсуд Киева против Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) и ее главы Юрия Луценко.