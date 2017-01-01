Под Николаевом ограбили маслозавод: Распилили сейф
В городе Баштанка Николаевской области в пятницу, 2 ноября, неизвестные совершили разбойное нападение на маслозавод.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
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Четверо неизвестных мужчин ворвались в помещение проходной маслозавода, избили охранника с женщиной-лаборантом, связали их, а после - распилили сейф и забрали более 200 тысяч гривен.
Известно, что о происшествии в полицию около 4:00 сообщил пострадавший охранник.
“Убегая, нападавшие демонтировали камеры видеонаблюдения и скрылись в неизвестном направлении“, - говорится в сообщении.
Указано, что в полиции открыли уголовное производство по статье разбой.
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