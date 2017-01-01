Во Львовской области от бешенства умерла женщина

Пенсионерку ранее покусал домашний пес, а позднее он скончался.

Женщина прожила с инфекцией около трех месяцев скриншот

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Во Львовской области в одном из сел от бешенства в больнице скончался 68-летняя женщина. Как передает ТСН, за жизнь женщины медики боролись несколько дней.

Смертельное инфекционное заболевание женщина получила около трех месяцев назад, когда ее укусил домашний пес. Сообщается, что пенсионерка не обращалась за помощью даже когда ее пес скончался.

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В тяжелом состоянии женщину в инфекционную больницу привез сын, однако время было упущено.

После данного случая в селе начали проводить вакцинацию всех собак и котов.

Напомним, в сентябре в Винницкой области бешеная лиса заскочила в спортивный зал одного из участков полиции. Полицейские вызвали подмогу.

Ранее, от укусов бездомного кота с диагнозом “бешенство“ пострадали трое детей в Харьковской области.