Суд признал незаконным назначение Сытника директором НАБУ

2 ноября 2018 года Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия ДФС Украины касательно направления информации о результатах специальной проверки директора НАБУ Артема Сытника перед назначением на должность. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда.

Согласно решению суда, были нарушены требования п. 12 Порядка проведения специальной проверки сведений о лицах, претендующих на занятие должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления, утвержденного Указом Президента Украины от 25 января 2012 года.

Таким образом, суд завершил рассмотрение дела по иску ООО "Юридическая компания "Студия права" к ДФС Украины о предоставлении налоговым органом заведомо ложной информации с выводом о достоверности сведений декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера Артема Сытника при прохождении им специальной проверки в рамках участия в конкурсе на должность директора НАБУ. Судом принято решение о частичном удовлетворении исковых требований.

Таким образом Окружной админсуд Киева фактически констатировал незаконность назначения Артема Сытника на должность Директора НАБУ. Установленные при рассмотрении этого дела обстоятельства, которые указывают на грубое нарушение порядка назначения Директора НАБУ, могут стать основанием или для самостоятельного признания Президентом Украины недействительным собственного Указа о назначении Артема Сытника Директором НАБУ, или же для обжалования такого Указа в судебном порядке, поскольку отныне отсутствует правовая основа для существования самого Указа.