В Одесской области мужчину посадили на три года за кражу собаки

У женщины злоумышленник похитил восьмимесячную собаку породы американский питбультерьер, которого потом перепродал.

В Одесской области суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с испытательным сроком один год за похищение собаки.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, речь идет о 29-летнем жителе Беляевского района.

В конце июля в полицию обратилась женщина и сообщила о том, что из закрытого вольера на территории ее домовладения неизвестный похитил восьмимесячную собаку породы американский питбультерьер. Стоимость животного заявительниц указала в три тысячи гривен.

Полицейские начали поиски. Были опрошены потерпевшая, ее соседи и знакомые. Как оказалось, один из знакомых заявительницы недавно выражал свое восхищение породистой собакой.

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"В ходе беседы этот человек признался, что ночью проник в вольер, похитил животное и позже перепродал ее за полторы тысячи гривен. Правонарушителю было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Собаку вернули владелице", – уточнили правоохранители.

При рассмотрении дела суд учел положительную характеристику с места жительства подсудимого, его чистосердечное раскаяние и активное сотрудничество со следствием и назначил наказание три года лишения свободы с испытательным сроком один год.

Как сообщалось 31 октября, итальянская мафия объявила награду за полицейскую собаку. Служебный пес сумел найти более двух тонн наркотиков, из-за чего мафиози потеряли несколько миллионов евро.