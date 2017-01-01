КСУ отказался рассматривать мораторий на продажу земли

69 нардепов требовали признать неконституционным мораторий на продажу-покупку сельскохозяйственных земель.

Суд отказал в открытии конституционного производства по делу depositphotos.com

Конституционный суд Украины отказался открыть производство по делу по представлению 69 народных депутатов относительно конституционности моратория на продажу земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Соответствующая информация обнародована на пресс-службой суда.

"Вынесено постановление Большой палаты Конституционного суда Украины об отказе в открытии конституционного производства по делу", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Большая палата Конституционного суда Украины на заседании 1 ноября рассматривала вопрос об открытии конституционного производства в деле по конституционному представлению 69 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений пунктов 14, 15 Раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины.

Как сообщалось в мае, президент Украины Петр Порошенко хочет отменить запрет на продажу земли.