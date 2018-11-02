СССР виновна в голоде, о котором до сих пор молчат - Wall Street Journal

Советское руководство в начале 30-х годов привело к голоду Казахстан.

Историк американского университета Мэриленд Колледж Парк Сара Кэмерон напомнила о голоде в Казахстане с 1932 по 1933 год, к которому привело руководство СССР.

Об этом она написала в Wall Street Journal.

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Историк отметила, что в этом году отмечается 85-я годовщина голода в Казахстане, который до сих пор является малоизвестным преступлением Сталина, в сравнении с Голодомором в Украине.

Кэмерон отметила, что по некоторым оценкам, голод в Казахстане был “даже более масштабным зверством, чем в Украине“. Казахов также силой заставляли выполнять планы коллективизации, репрессировали и закрывали границы для тех, кто пытался убежать от голода.

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Жертвами бесчеловечного режима стали свыше 1,5 миллиона человек. Треть населения Казахстана была уничтожена. В процентном соотношении уровень смертности от советской политики в стране был самым высоким в СССР.

Как следствие, казахи стали этническим меньшинством в собственной республике, поскольку вымерших заменило российское население, на которых приходилось менее половины казахов вплоть до 1991 года.

После проведения “чистки“, Москва распорядилась построить в стране трудовые лагеря. Кроме того, Казахстан часто становился направлением для выселения различных нежелательных национальных групп.

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В 80-х Голодомор в Украине стал предметом расследования Конгресса. В 2015-м в Вашингтоне появился мемориал жертвам этого массового убийства. Но трагедия казахов до сих пор почти не привлекает внимание.

По мнению Кэмерон, казахская диаспора в США слишком мала и в отличие от украинцев, казахи не включили трагедию в ядро своей национальной памяти. Причиной стали частично близкая дружба нынешних правительств Казахстана и РФ, а также то, что казахи в большинстве своем в те времена были кочевниками.

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Потому, считает историк, с истории казахов частично вычеркнуто преступление против “мобильных народов“. Переживших голод после заставили пройти через процесс болезненной переориентации своей культуры и идентичности.

Кэмерон акцентировала на том, что в США советская и российская рассматривается как часть европейской, однако нивелируется азиатская часть СССР.

Напомним, 4 октября Сенат США признал Голодомор в Украине геноцидом. Позднее Голодомор геноцидом признали столица штата Техас и штат Юта. В канадском Торонто открылся мемориал жертвам Голодомора.