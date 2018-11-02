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В Черкассах произошла стрельба

Комментариев: 1
Полиция задержала стрелявшего.
Перестрелка произошла между двумя мужчинами
Перестрелка произошла между двумя мужчинами
podrobnosti.ua

В микрорайоне Мытница в Черкассах на улице Гагарина в пятницу, 2 ноября, в ходе конфликта между мужчинами один из них достал предмет, похожий на пистолет, и совершил несколько выстрелов.

Об этом в комментарии Korrespondent.net сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Черкасской области Зоя Вовк.

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“Патрульные быстро приехали на вызов и задержали в подъезде дома по улице Гагарина одного из участников конфликта. Другой закрылся в квартире. Раненых не было“, - рассказала спикер полиции.

Вскоре, по ее словам, на место инцидента прибыла следственно-оперативная группа, которая теперь занимается указанным делом.

Как сообщалось 30 октября, в Киеве задержали стрелявшего в человека замглаву Федерации бокса.

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Теги: стрельба, Черкассы
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Комментариев (1)
Peyot    02.11.2018, 16:35
Оценка:  0
Peyot
как на картинке из пневмата?
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