В Черкассах произошла стрельба

Полиция задержала стрелявшего.

В микрорайоне Мытница в Черкассах на улице Гагарина в пятницу, 2 ноября, в ходе конфликта между мужчинами один из них достал предмет, похожий на пистолет, и совершил несколько выстрелов.

Об этом в комментарии Korrespondent.net сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Черкасской области Зоя Вовк.

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“Патрульные быстро приехали на вызов и задержали в подъезде дома по улице Гагарина одного из участников конфликта. Другой закрылся в квартире. Раненых не было“, - рассказала спикер полиции.

Вскоре, по ее словам, на место инцидента прибыла следственно-оперативная группа, которая теперь занимается указанным делом.

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