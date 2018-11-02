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Вселенский патриархат озвучил название автокефальной церкви в Украине

Спецтема: Автокефальная церковь
Комментариев: 7
После получения Томоса, Автокефальная церковь будет называться Православная церковь в Украине.
Иов считает, что названия типа Русская православная церковь неправильное
Иов считает, что названия типа Русская православная церковь неправильное
orthodoxie.com

Архиерей Константинопольской церкви и представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей Иов (Гечи) рассказал, что после предоставления Украине Томоса, Единая автокефальная церковь будет называться Православная церковь в Украине. 

Об этом он сообщил в интервью ВВС-Украина.

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Иов отметил, что новая церковь будет называться Православная церковь в Украине, несмотря на то, что представители Киевского патриархата настаивают на названии Украинская православная церковь.

“Не Украинская православная церковь, потому что церковь является единственной ... Она принадлежит Христу, а не какой-то нации или государству“, - подчеркнул Иов, добавив, что на греческом языке названия церквей так и звучат, например, Православная церковь в Греции, в Сербии, в Болгарии.

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“Славянские названия - Болгарская, Сербская или Русская православная церковь - употребляются неправильно и указывают на этнофилетизм, то есть религиозный национализм“, - заявил представитель Вселенского патриархата.

Напомним, 26 октября предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что Единая поместная православная церковь в Украине, которая будет образована на Объединительном соборе украинских православных церквей, официально будет называться - Украинская православная церковь, и еще одно название - Киевский патриархат.

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Теги: Иов, автокефалия, Вселенский патриархат, УПЦ, название
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Комментариев (8)
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ВосставшийИзБана    02.11.2018, 17:44
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А оригинале эта церковь называется ортодоксальная. С греческого ортодоксия переводится как правильное мнение, правильное учение, правоверие. Поэтому правильный перевод на русский язык будет: правоверная церковь в Украине. А православием называлась дохристианская вера на Руси.
Котофунтик    02.11.2018, 17:35
Оценка:  -1
Котофунтик
А вам ничего не говорит новость,что США и Турция взаимно отменили санкции..Подозреваю,что торговались за Константинопольского Варфоломея и его захват украинской церкви.Уедет из Турции в Андреевскую церковь в Украине.
assistant_LoM    02.11.2018, 18:11
Оценка:  0
assistant_LoM
таке..... в лужу пернув і думає шо джакузі...
мармизасвiдомого    02.11.2018, 17:13
Оценка:  0
мармизасвiдомого
Православная церковь в Украине Стамбульского патриархата.
мармизасвiдомого    02.11.2018, 17:13
Оценка:  0
мармизасвiдомого
Томасятина одним словом
SKELA    02.11.2018, 17:15
Оценка:  0
SKELA
А МОНГОЛЬСКИЙ ЧЕМ ЛУЧШЕ??
flacon9havi    02.11.2018, 17:24
Оценка:  -1
flacon9havi
Яке ж ви дибільне.
ВосставшийИзБана    02.11.2018, 17:45
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Работа у него такая - гадить.
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