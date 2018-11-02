Вселенский патриархат озвучил название автокефальной церкви в Украине

После получения Томоса, Автокефальная церковь будет называться Православная церковь в Украине.

Архиерей Константинопольской церкви и представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей Иов (Гечи) рассказал, что после предоставления Украине Томоса, Единая автокефальная церковь будет называться Православная церковь в Украине.

Об этом он сообщил в интервью ВВС-Украина.

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Иов отметил, что новая церковь будет называться Православная церковь в Украине, несмотря на то, что представители Киевского патриархата настаивают на названии Украинская православная церковь.

“Не Украинская православная церковь, потому что церковь является единственной ... Она принадлежит Христу, а не какой-то нации или государству“, - подчеркнул Иов, добавив, что на греческом языке названия церквей так и звучат, например, Православная церковь в Греции, в Сербии, в Болгарии.

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“Славянские названия - Болгарская, Сербская или Русская православная церковь - употребляются неправильно и указывают на этнофилетизм, то есть религиозный национализм“, - заявил представитель Вселенского патриархата.

Напомним, 26 октября предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что Единая поместная православная церковь в Украине, которая будет образована на Объединительном соборе украинских православных церквей, официально будет называться - Украинская православная церковь, и еще одно название - Киевский патриархат.