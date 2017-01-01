В четырех украинских аэропортах будут патрулировать кинологи
Со следующей недели в украинских аэропортах будут нести дежурство отряды кинологов.
Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба ведомства.
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В сообщении говорится, что такие меры позволят перекрыть каналы поставки наркотических веществ на территорию Украины. В то же время будет усилено противодействие преступной деятельности тех граждан, которые прибывают на территорию нашего государства с целью осуществления противоправной деятельности.
“Совместные наряды патрульной полиции и кинологов начнут работу в зоне прилета и отлета, а также на прилегающей территории к аэропорту. Эта работа начнется уже с пятого ноября“, – добавил Аброськин.
Ранее было опубликовано видео, где показано как в кинологическом центре полиции готовят собак для службы на востоке Украины.