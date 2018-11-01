Снятие моратория на землю поручили ускорить - СМИ

Профильным ведомствам поручено представить соответствующий законопроект на рассмотрение Кабмина до конца года.

Власти в очередной раз пытаются отменить запрет на продажу земли tribunapracy.by

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Правительство поручило министерству аграрной политики до конца года представить на рассмотрение законопроект Об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который необходим для отмены моратория на продажу земли.

Об этом сообщает Экономическая правда, со ссылкой на письмо госсекретаря Кабмина Сергея Кушнира, который был направлен в Госгеокадастр и МинАПК.

Отмечается, что Минагрополитики, Госгеокадастр вместе с другими заинтересованными министерствами обязаны были разработать и подать законопроект в июле 2018 года.

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“Сейчас данный законопроект на рассмотрение Кабинета министров не поступал. Просим Минагрополитики подать в установленном порядке проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения на рассмотрение Кабинета министров“, - говорится в письме.

Земельная реформа внесена в план приоритетных действий правительства на 2018 год.

Ранее сегодня стало известно, что Конституционный суд Украины отказался рассматривать представление об отмене запрета на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, 7 декабря 2017 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения. А 30 декабря президент Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Земельный кодекс.