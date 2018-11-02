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Водители авто на еврономерах готовят новую акцию в Киеве - СМИ

Комментариев: 6
"Евробляхеры" планируют провести новый митинг под Верховной Радой в Киеве на протяжении 7 - 8 ноября.
"Евробляхеры" намерены провести новый митинг под Радой
"Евробляхеры" намерены провести новый митинг под Радой

Общественное объединение АвтоЕвроСила планирует провести новый митинг под Верховной Радой в течение 7 - 8 ноября. Об этом заявил лидер организации Олег Ярошевич, сообщает в пятницу, 2 ноября, издание Вести.

По его словам, ожидается, что в акции примут участие от 50 до 70 тысяч автомобилистов. Организаторы обещают, что митинг будет аполитическим, и к микрофону будут пускать только общественных деятелей без политических лозунгов.

В организации также отметили, что на следующей неделе будут проходить переговоры с народными депутатами по поводу Закона, позволяющего растаможивать авто на еврономерах.

Как рассказал Ярошевич, парламентарии сами не брезгуют ездить на нерастаможенных авто, приведя пример нардепа Сергея Шахова, а всего таких в Раде "десяток".

Ранее авто на еврономерах заблокировали часть улиц в Киеве, а также трассы на подъездах к столице, протестуя против повышения цен на топливо.

Напомним, 13 июля депутаты поддержали в первом чтении два законопроекта, направленных на смягчение условий растаможки автомобилей. Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит законопроекты о новых правилах ввоза автомобилей на еврономерах не ранее начала ноября.

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Теги: автомобили, Киев, митинг, протесты, столица, машины, акции, акция, машина, пикет, активисты, акции протеста, авто, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Coюзник    02.11.2018, 19:32
Оценка:  0
Coюзник
С эти евробляхами, как и игорными залами ... еще будут вошкаться лет 10 пока крышуещие эти напрвления депутаты не получат пулю от бандита на евробляхе, который безнаказанно сбежит с места преступления бросив эту ржавую, неучтенную железяку
kremen777    02.11.2018, 19:07
Оценка:  0
kremen777
Может нам на акцию против евробляхеров уже выйти пора, достали уже всех эти шаровики.
kremen777    02.11.2018, 19:09
Оценка:  0
kremen777
Мало того, что Киев захламили "ржавыми ведрами", так еще и движение перекрывают.
kremen777    02.11.2018, 19:17
Оценка:  0
kremen777
7-8 ноября рабочий день, все нормальные люди работают — зарабатывают на легальные авто. А эти безработные бляхеры будут два дня бастовать вместо того, чтобы работать и платить налоги на ремонт дорог и пр.
kremen777    02.11.2018, 19:18
Оценка:  0
kremen777
Простите, накипело.
Колишнiй-скідняк    02.11.2018, 19:24
Оценка:  0
Колишнiй-скідняк
легальное авто, шта-шта??? почему оно стоит в два раза дороже чем в европе? я против блях, но те стоимости что дерет мафия автомобильная это грабеж и за него надо сажать
kremen777    02.11.2018, 19:28
Оценка:  0
kremen777
У нас в стране на одного работающего один пенсионер. Не нужно про это забывать, отсюда и налоги и расстаможка дорогая.
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