Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин определил вознаграждение исполнителям за взыскание алиментов

Комментариев: 0
Если задолженность была накоплена за период от года и более, исполнители будут получать 10% от взысканной суммы.
Определен размер вознаграждения за взыскание алиментов
Определен размер вознаграждения за взыскание алиментов
Korrespondent.net

Исполнители, занимающиеся взысканием задолженности по алиментам, будут получать 10% от суммы взысканной задолженности. Соответствующее постановление, утвержденное Кабмином 31 октября, появилось на сайте правительства.

Согласно документу, если размер задолженности по алиментам превышает платежи за 12 месяцев и больше, государственные и частные исполнители будут иметь право начислять себе 10% от суммы задолженности.

Частный исполнитель, который обеспечил фактическое выполнение судебного решения неимущественного характера, получит вознаграждение в размере четырех прожиточных минимумов (около 7400 гривен).

Как сообщалось, с 29 августа в Украине вдвое увеличился размер алиментов. Также начали начисляться проценты на задолженность перед детьми.

Напомним, в Киеве должника заставили уплатить 800 тысяч гривен алиментов.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Кабмин Украины, коллекторы, алименты, выплаты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь