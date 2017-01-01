Во Львове от бешенства умерла женщина

Эпидемиологи зафиксировали первый за 11 лет случай смерти человека от бешенства в области.

Во Львовской больнице в пятницу, 2 ноября, скончалась 68-летняя женщина, которая заболела бешенством после укуса собственной собаки, сообщает Tvoemisto.tv со ссылкой на главного эпидемиолога области Наталью Тимко.

Отмечается, что это был первый случай заболевания человека бешенством за прошедшие 11 лет.

По словам Наталии Тимко, женщина заболела, так как не обратилась в больницу, даже после смерти животного.

"С июня все медучреждения Львова и области обеспечены антирабическим иммуноглобулином и антирабической вакциной французского производства. Ранее больницы должны были закупать их самостоятельно, централизованно обеспечивалась небольшая часть. Но сейчас все есть", - отметила Тимко.

Она также напомнила, что после укуса животного - собаки, кошки, лисы, ежа - необходимо обратиться в травмпункт.

Ранее от укусов бездомного кота с диагнозом бешенство пострадали трое детей в Харьковской области.

А в Винницкой области бешеная лиса забежала в отделение полиции.

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