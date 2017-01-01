Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Львове от бешенства умерла женщина

Комментариев: 0
Эпидемиологи зафиксировали первый за 11 лет случай смерти человека от бешенства в области.
Женщину укусила собственная собака
Женщину укусила собственная собака
Энимал Ридер

Во Львовской больнице в пятницу, 2 ноября, скончалась 68-летняя женщина, которая заболела бешенством после укуса собственной собаки, сообщает Tvoemisto.tv со ссылкой на главного эпидемиолога области Наталью Тимко.

Отмечается, что это был первый случай заболевания человека бешенством за прошедшие 11 лет.

По словам Наталии Тимко, женщина заболела, так как не обратилась в больницу, даже после смерти животного.

 "С июня все медучреждения Львова и области обеспечены антирабическим иммуноглобулином и антирабической вакциной французского производства. Ранее больницы должны были закупать их самостоятельно, централизованно обеспечивалась небольшая часть. Но сейчас все есть", - отметила Тимко.

Она также напомнила, что после укуса животного - собаки, кошки, лисы, ежа - необходимо обратиться в травмпункт.

Ранее от укусов бездомного кота с диагнозом бешенство пострадали трое детей в Харьковской области.

А в Винницкой области бешеная лиса забежала в отделение полиции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Львов, животные, Львовская область, собака, смерть, болезнь, бешенство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь