В Одесской области мать задушила младенца

В полицию поступило сообщение от фельдшера скорой помощи, который констатировал смерть четырехмесячного ребенка.

В городе Подольск Одесской области женщина задушила своего четырех месячного ребенка, сообщили в полиции. О смерти малыша стало известно от фельдшера скорой помощи, который, прибыв на вызов накануне, 1 ноября, констатировал смерть ребенка.

Мать младенца сообщила, что ее сын не болел, ночью она его накормила, перепеленала и уложила спать, а утром обнаружила мертвым.

Однако позже на допросе она призналась, что ночью малыш сильно плакал. "Все попытки его успокоить оказались напрасными. Тогда мать закрыла сыну рот рукой, чтобы он не кричал. Ребенок затих, потому что, как выяснилось позже, задохнулся", – говорится в сообщении.

Женщине сообщено о подозрении в умышленном убийстве, она задержана до избрания судом меры пресечения. Ей грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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