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В Харькове священник на джипе ездил по могилам на кладбище

Комментариев: 4
Внедорожник снес несколько надгробий на одном из кладбищ Харькова. Пользователи соцсетей опознали священника.

На одном из городских кладбищ Харькова священник ездил на джипе по могилам и повредил несколько надгробий. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщается в группе ТипичнОЕ ХТЗ в Facebook.

Также было опубликовано видео, на котором видно, что человек в одежде священника заехал на джипе на кладбище и снес несколько могильных плит.

На видео можно увидеть, как внедорожник сдает назад и проезжает по надгробиям, ломая их и вызвая негодование очевидцев.

Тем временем, в соцсетях опознали священника. Пользователи пишут, будто это - настоятель Александровского храма в Харькове (УПЦ МП) отец Михаил.

ВНИМАНИЕ! ВИДЕО СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ ЛЕКСИКУ

 

Ранее в Запорожье священник спровоцировал аварию. А во Львове патрульные задержали нетрезвого священника.

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Теги: Харьков, видео, вандализм, могилы, священник, Джип, Кладбище, авто, вандал
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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степовик    02.11.2018, 22:10
Оценка:  -2
степовик
чим більше перфомансів тим більше уваги до проблем Русі-України, більше туристів і більше грошиків
степовик    02.11.2018, 22:08
Оценка:  -2
степовик
і не було їх перфомансам кінця і краю...
ВосставшийИзБана    02.11.2018, 21:31
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
"Харьковская епархия Украинской православной церкви присягнула на верность православной церкви Московского патриархата и его предстоятелю Онуфрию."

Совпадение? Не думаю.
Курилы-Япония    02.11.2018, 21:44
Оценка:  +4
Курилы-Япония
"Присягу" отметили
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