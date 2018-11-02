В Харькове священник на джипе ездил по могилам на кладбище

Внедорожник снес несколько надгробий на одном из кладбищ Харькова. Пользователи соцсетей опознали священника.

На одном из городских кладбищ Харькова священник ездил на джипе по могилам и повредил несколько надгробий. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщается в группе ТипичнОЕ ХТЗ в Facebook.

Также было опубликовано видео, на котором видно, что человек в одежде священника заехал на джипе на кладбище и снес несколько могильных плит.

На видео можно увидеть, как внедорожник сдает назад и проезжает по надгробиям, ломая их и вызвая негодование очевидцев.

Тем временем, в соцсетях опознали священника. Пользователи пишут, будто это - настоятель Александровского храма в Харькове (УПЦ МП) отец Михаил.

ВНИМАНИЕ! ВИДЕО СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ ЛЕКСИКУ

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