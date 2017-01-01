Глава ГАСИ Кудрявцев в интервью случайно рассказал о способе обходить проверки Генпрокуратуры, - СМИ

"Под каждым отказом есть подпись конкретного инспектора. К компетенции центрального аппарата ГАСИ принадлежит выдача документов разрешительного характера на объекты значительного класса последствий СС3, их количество невелико, поэтому легко проконтролировать, как происходят разрешительные процедуры. Раз в неделю я лично это анализирую. Если мы говорим в целом по стране, то застройщики должны знать: если во втором отказе будет хотя бы одно новое замечание, которого не было в первом, необходимо обращаться в компетентные органы. Можно и в Генеральную прокуратуру Украины. Кстати, Генпрокурор дал поручение областным прокурорам принимать застройщиков, у кого есть третий отказ. Но я заявляю: третьих отказов, если застройщик выполняет все условия, больше не будет», - заявил Кудрявцев.

Как утверждают операторы рынка – такие действия является ничем иным, как вмешательством главы ГАСИ в работу независимых комиссий, рассматривающих строительные условия. «Также, это создает благоприятные условия для недобросовестных застройщиков», - пишет на своей странице в Facebook журналист Кирилл Сазонов. – «К слову, вы же помните, что ГАСИ находится в подчинении вице-премьер-министра — министра регионального развития Геннадия Зубко? Дальше не нужно объяснять, куда ведет коррупционная вертикаль?».

Ранее профильный вице-премьер Геннадий Зубко, отвечающий за строительство и инфраструктуру, заявлял, что справится с коррупцией в ведомстве.

Однако год спустя генеральный прокурор назвал Государственную Архитектурно-Строительную Инспекцию одной из наиболее криминализированных в стране. Как утверждает Луценко, сравнительно с периодом Януковича, суммы взяток выросли с 5 до 20 долларов за 1 кв. м.

"Но я подчеркиваю, дача взятки – это лишь верхушка айсберга, которая сигнализирует об имеющейся полномасштабной системе сбора дани. Поэтому мы должны действовать двумя путями – взяточников сажать в тюрьмы, а там, где есть очевидные доказательства создания условий для коррупции, увольнять немедленно через соответствующие дисциплинарные процедуры», - заявлял Юрий Луценко, намекая на руководство ГАСИ и Минрегиона.

Сам Кудрявцев в интервью признал, что коррупция в его ведомстве есть: «Если говорить, что мне неизвестно о каких-то случаях, то я слукавлю.

Также, по данным Censor.net, 13 сентября этого года у генпрокурора Юрия Луценко состоялось совещание, посвященное деятельности ГАСИ, на котором, по данным СМИ, глава ГПУ озвучил данные о "сети смотрящих" за строительным бизнесом в Украине. По словам Кудрявцева, ГАСИ «подчиняется только вице-премьеру Зубко».