Порошенко встретится с Туском

Председатель Европейского совета и президент Украины проведут встречу в рамках конгресса Европейской народной партии.

На следующей неделе состоится встреча Петра Порошенко и Дональда Туска Сайт президента Украины

Президент Петр Порошенко и председатель Европейского совета Дональд Туск проведут встречу в четверг, 8 ноября, в Хельсинки (Финляндия). Соответствующая информация опубликована на сайте Евросовета.

Отмечается, что встреча Порошенко и Туска состоится в рамках конгресса Европейской народной партии.

Агентство Интерфакс сообщило, что источники в администрации президента подтвердили готовящуюся встречу.

В прошлый раз председатель Европейского совета и президент Украины встречались 25 сентября в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН. Тогда они обменялись мнениями относительно путей реализации договоренностей сотрудничестве Украины и ЕС, обсудили ситуацию в Донбассе и выполнение минских договоренностей.

А в мае Порошенко и Туск договорились о саммите Украина-ЕС, который прошел летом.

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