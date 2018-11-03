В метро Рима украинцы устроили драку

Двое молодых людей агрессивно вели себя и цеплялись к другому пассажиру. Нападавших задержали правоохранители.

Вечером 1 ноября в наземном метрополитене Рим-Лидо, соединяющем столицу Италии с Остией, произошла драка с участием граждан Украины, сообщает издание Roma Today.

В сети опубликовали видео конфликта. На нем видно, как двое молодых людей агрессивно ведут себя и цепляются к другому пассажиру - гражданину Индии. Один из них на украинском языке называет себя фашистом и матерится.

Издание отмечает, что, вероятно, злоумышленники пытались ограбить мужчину.

Ссора переросла в драку, в результате которой один из нападающих травмировал гражданина Индии и украинку, которая пыталась защитить потерпевшего.

Позже итальянские правоохранители задержали нападавших.

Напомним, что ранее в результате аварии эскалатора на станции Repubblica в римском метро пострадали и были госпитализированы четверо граждан Украины.

Авария произошла накануне матча московского ЦСКА и Ромы в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Эскалатор набрал большую скорость, а потом резко остановился. Люди, чтобы не упасть, прыгали в центральную часть эскалатора, другие, чтобы замедлить падение, цеплялись за перила.