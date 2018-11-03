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В метро Рима украинцы устроили драку

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Двое молодых людей агрессивно вели себя и цеплялись к другому пассажиру. Нападавших задержали правоохранители.

 

Вечером 1 ноября в наземном метрополитене Рим-Лидо, соединяющем столицу Италии с Остией, произошла драка с участием граждан Украины, сообщает издание Roma Today.

В сети опубликовали видео конфликта. На нем видно, как двое молодых людей агрессивно ведут себя и цепляются к другому пассажиру - гражданину Индии. Один из них на украинском языке называет себя фашистом и матерится.
 

Издание отмечает, что, вероятно, злоумышленники пытались ограбить мужчину.

Ссора переросла в драку, в результате которой один из нападающих травмировал гражданина Индии и украинку, которая пыталась защитить потерпевшего.

Позже итальянские правоохранители задержали нападавших.

Напомним, что ранее в результате аварии эскалатора на станции Repubblica в римском метро пострадали и были госпитализированы четверо граждан Украины.

Авария произошла накануне матча московского ЦСКА и Ромы в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Эскалатор набрал большую скорость, а потом резко остановился. Люди, чтобы не упасть, прыгали в центральную часть эскалатора, другие, чтобы замедлить падение, цеплялись за перила.

 
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Теги: конфликт, Италия, украинцы, драка, Рим
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Простакк    03.11.2018, 08:03
Оценка:  0
Простакк
И украинка там оказалась?Значит дело обстояло так:у этих двоих наших"патриотов"закончи лось бабло,и билет на нашу охреНэньку купить стало не за что.И тогда они предложили индусу свою бабу за определённую сумму...Но индус сказал что он свой"корень"не на мусорке нашёл чтобы пихать его во что попало...И
Простакк    03.11.2018, 08:12
Оценка:  0
Простакк
наши"патриоты"обидели сь,предложив в качестве последнего аргумента уже себя,при этом назвав себя европейцами.Но индус ответил что он таких"европейцев"в Индии под ствол слона подкладывал...И понеслась!
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