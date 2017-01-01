Итоги 2 ноября: Смерть от бешенства и распри церквей

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Женщина умерла от бешенства после укуса собаки во Львове depositphotos.com

США обнародовали санкции против Ирана

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США опубликовало текст санкций против Ирана. В юрисдикции США будут блокированы все активы лиц и компаний, связанных с правительством Ирана (и его энергокомпаниями Iranian Oil Company (NIOC) и Naftiran Intertrade Company, а также с Центральным банком Ирана. Также Минфин США внесет в санкционный список 700 организаций из Ирана.

Венгрия завершила каденцию своего посла в Украине

Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень завершил свою каденцию. “Завершил свою каденцию посол Венгрии в Украине господин Эрно Кешкень. Несмотря на последние турбулентности в двусторонних отношениях, господин посол профессионально выполнял свои обязанности и пытался искать компромиссы“, – сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Трамп выступил в образе героя Игры престолов

Президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Ирана, опубликовав в Twitter постер в стиле популярного американского сериала Игра престолов. Так, лидер США опубликовал собственное фото с подписью “Санкции близко“, делая отсылку к слогану Игры престолов “Зима близко“.

Константинопольский патриархат пригрозил отозвать автокефалию у РПЦ

Вселенский патриархат может отозвать автокефальный статус Русской православной церкви. Об этом заявил представитель Константинополя при Всемирном совете церквей, архиепископ Иов (Геча).

В частности, он отметил, что Константинопольский патриарх продолжает оставаться лидером мирового православия, несмотря на то, что РПЦ отказывает ему в этом статусе.

По его словам, если сегодня православная церковь в России сомневается в правах Константинополя на предоставление автокефалии, то “она должна отречься от своей собственной автокефалии, потому патриарший статус ей был дан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией“.

США и Турция отменили взаимные санкции

Министерство финансов США вывело из списка санкций глав двух турецких министерств – внутренних дел Сулеймана Сойлу и юстиции Абдулхамита Гюля. В свою очередь Анкара зеркально ответила на отмену СШАсанкций, сняв ограничения в отношении двух членов правительства США – министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен и генпрокурора Джеффа Сешнса.

Во Львове впервые за 11 лет от бешенства умер человек

В больнице во Львове скончалась 68-летняя женщина, которая заболела бешенствомпосле укуса собственной собаки. Это был первый случай заболевания человека бешенством за прошедшие 11 лет. Женщина заболела, так как не обратилась в больницу, даже после смерти животного.