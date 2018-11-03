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В Украину приедут эксперты МВФ

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Эксперты проведут консультации по проекту бюджета на 2019 год в контексте предыдущей договоренности на уровне миссии Фонда.
Представителей МВФ ждут в Киеве
Представителей МВФ ждут в Киеве
 
В период с 4 по 9 ноября команда в составе нескольких экспертов Международного валютного фонда посетит Киев для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
 
"По обращению власти, команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 4 по 9 ноября для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год в контексте недавней договоренности на уровне миссии Фонда", - сказал он.
 
Напомним, что Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.
 
Объем первого транша в рамках новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом может составить 1,5-1,9 миллиардов долларов.
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Теги: МВФ, бюджет Украины, транш МВФ, транш МВФ для Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
MacBublik    03.11.2018, 11:14
Оценка:  0
MacBublik
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