В Украину приедут эксперты МВФ

Эксперты проведут консультации по проекту бюджета на 2019 год в контексте предыдущей договоренности на уровне миссии Фонда.

В период с 4 по 9 ноября команда в составе нескольких экспертов Международного валютного фонда посетит Киев для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"По обращению власти, команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 4 по 9 ноября для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год в контексте недавней договоренности на уровне миссии Фонда", - сказал он.

Напомним, что Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.