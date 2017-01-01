Порошенко в Турции сделали доктором
Президент начал визит в Турцию с открытия мемориальной таблички на здании, где в 1919-1922 годах находилось посольство Украинской Народной Республики в Османской империи.
Президент Петр Порошенко получил степень почетного доктора Стамбульского университета, о чем сам глава государства сообщил в Twitter.
Свой визит в Турцию Порошенко начал с открытия мемориальной таблички на здании, где в 1919-1922 годах находилось посольство Украинской Народной Республики в Османской империи.
Позже он побывал в Стамбульском университете.
"Для меня большая честь получить степень почетного доктора Стамбульского университета и присоединиться к когорте других уважаемых политических деятелей, удостоенных этого звания", - отметил Порошенко.
Для мене велика честь отримати ступінь почесного доктора Стамбульського університету та приєднатися до когорти інших шанованих політичних діячів, удостоєних цього звання.— Петро Порошенко (@poroshenko) 3 ноября 2018 г.
Он также поблагодарил Стамбульский университет за открытие кафедры украинского языка и активную программу обмена студентами.
Президент @poroshenko Почесний доктор Стамбульського Університету! Крута відзнака головного та найстарішого університету .За розвиток дипломатичних інструментів у складних міжнародних переговорах та розвиток взаємовідносин.А також за розвиток регіонального співробітництва! pic.twitter.com/t9PmM3Sy6f— Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) 3 ноября 2018 г.
Напомним, что Порошенко встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем во время своего визита в Турцию.
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