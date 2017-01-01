Порошенко в Турции сделали доктором

Президент начал визит в Турцию с открытия мемориальной таблички на здании, где в 1919-1922 годах находилось посольство Украинской Народной Республики в Османской империи.

Президент Петр Порошенко получил степень почетного доктора Стамбульского университета, о чем сам глава государства сообщил в Twitter.

Свой визит в Турцию Порошенко начал с открытия мемориальной таблички на здании, где в 1919-1922 годах находилось посольство Украинской Народной Республики в Османской империи.

Позже он побывал в Стамбульском университете.