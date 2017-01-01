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Порошенко в Турции сделали доктором

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Президент начал визит в Турцию с открытия мемориальной таблички на здании, где в 1919-1922 годах находилось посольство Украинской Народной Республики в Османской империи.
Порошенко в Турции
Порошенко в Турции
Адміністрація Президента
 
Президент Петр Порошенко получил степень почетного доктора Стамбульского университета, о чем сам глава государства сообщил в Twitter.
 
Свой визит в Турцию Порошенко начал с открытия мемориальной таблички на здании, где в 1919-1922 годах находилось посольство Украинской Народной Республики в Османской империи.
 
Позже он побывал в Стамбульском университете.
 
"Для меня большая честь получить степень почетного доктора Стамбульского университета и присоединиться к когорте других уважаемых политических деятелей, удостоенных этого звания", - отметил Порошенко.
 
Он также поблагодарил Стамбульский университет за открытие кафедры украинского языка и активную программу обмена студентами.
 
Напомним, что Порошенко встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем во время своего визита в Турцию.
 
 
 
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Теги: Турция, доктор, Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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