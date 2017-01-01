В Днепре из-за пожара в многоэтажке погибли 3 человека

Среди жертв - ребенок 2014 года рождения. Кроме того, еще один ребенок 2013 года рождения получил ранения, его госпитализировали в больницу.

В Днепре в субботу, 3 ноября, в результате пожара в многоэтажном доме погибли 3 человека, еще один ребенок получил ранения, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читай также: В Ровенской области горел тепловоз Пожар возник в 00:25 в пятиэтажном жилом доме по ул. Рабочая, 164. В результате пожара погибли 3 человека, среди жертв - ребенок 2014 года рождения. Кроме того, еще один ребенок 2013 года рождения получил ранения, его госпитализировали в больницу.

"В 01:01 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован на площади 2 м2. К тушению привлекались 8 человек и 2 единицы техники ГСЧС", - отметили в ведомстве.