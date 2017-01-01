Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Днепре из-за пожара в многоэтажке погибли 3 человека

Комментариев: 0
Среди жертв - ребенок 2014 года рождения. Кроме того, еще один ребенок 2013 года рождения получил ранения, его госпитализировали в больницу.
В Днепре пожар
В Днепре пожар
dsns.gov.ua
В Днепре в субботу, 3 ноября, в результате пожара в многоэтажном доме погибли 3 человека, еще один ребенок получил ранения, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читай также: В Ровенской области горел тепловоз

Пожар возник в 00:25 в пятиэтажном жилом доме по ул. Рабочая, 164. В результате пожара погибли 3 человека, среди жертв - ребенок 2014 года рождения. Кроме того, еще один ребенок 2013 года рождения получил ранения, его госпитализировали в больницу.

 
 
"В 01:01 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован на площади 2 м2. К тушению привлекались 8 человек и 2 единицы техники ГСЧС", - отметили в ведомстве.
 
Напомним, ранее в городе Бровары Киевской области в кабинете косметологии на улице Гагарина произошел взрыв. Ожоги первой и второй степеней получили две женщины.
Поделись:
Теги: Днепр, пожар, жертвы, пожарные, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь