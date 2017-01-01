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Рабинович намекнул на успешный ход переговоров политсил, ориентированных на центр и юго-восток

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Рабинович намекнул на успешный ход переговоров политсил, ориентированных на центр и юго-восток

Переговоры об объединении политических сил, отстаивающих интересы жителей юго-востока и центра Украины, очевидно, выходят на финишную прямую. Такой вывод напрашивается из заявления,опубликованного в социальной сети Facebook народным депутатом Украины, лидером политической партии "За життя" Вадимом Рабиновичем.

"Огромная, тяжелая и сложная работа по объединению политических сил на юго-востоке и в центре Украины, похоже, дает свои плоды. Если ничего не изменится, то, надеюсь, на следующей неделе вы услышите хорошие новости для наших избирателей – и очень плохие для власти!" – написал парламентарий, явно намекая на окончание процесса переговоров политических партий "За життя" и "Оппозиционный блок", которые, как сообщают источники, продолжались не одну неделю и должны были завершиться к началу ноября.

Как сообщалось ранее, лидер "За життя" Вадим Рабинович выступил инициатором переговоров "всех политических сил, отстаивающих интересы центра и юго-востока Украины", ради объединения накануне выборов "вопреки амбициям". Позднее народный депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин также поддержал эту инициативу.

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