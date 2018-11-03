Лидера С14 Мазура заказали за 3 тысячи долларов - полиция
В субботу, 3 октября, начальник ГУ Киевской области Дмитрий Ценов на брифинге рассказал подробности покушения на лидера С14 Сергея Мазура.
Об этом сообщает УНН.
По словам Дмитрия Ценова, покушение на Мазура обошлось заказчику в 3 тысячи долларов.
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“Мы установили и заказчика покушения на убийство. Также нами установлено и получено доказательства финансирования заказа в сумме 3000 долларов США”, - сказал Ценов.
Имя заказчика не оглашено, однако названа причина покушения.
“Мы можем объяснить, что причина заказ - это общественная деятельность С14, а именно Сергея Мазура”, - сказал он.
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После задержания полиция провела обыск у подозреваемых. Правоохранители выявили оружие, ручной пулемет и наркотические вещества.
“Кроме того, при проведении участников этой группы обысков по месту жительства почти у каждого нами были обнаружены боеприпасы, наркотические вещества и другие предметы и орудия преступления“, - сказал он.
Сам Сергей Мазур на своей странице в Фейсбук опубликовал пост со словами “Первый пошел“.
Напомним, полиция квалифицировала взрыв в квартире координатора организации С14 Сергея Мазура как покушение на убийство. По данным правоохранителей, бросивший гранату подставили лестницу к дому.