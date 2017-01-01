Экс-главу Апелляционного суда Крыма задержали в Киеве

В СБУ говорят, что с 2014 года судья помогал в обеспечении функционирования судебных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым.

Бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука задержали в субботу в Киеве, сообщает Слідство.Інфо.

Чернобука задержали на улице Ветряные горы. Спецоперацию по задержанию экс-судьи проводила Служба безопасности Украины.

Напомним, в июле 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в помещениях, принадлежащих бывшему председателю Апелляционного суда АРК Валерия Чернобука провели обыски и сообщили ему через родственника о подозрении в совершении государственной измены по ч.1 ст.111 УК Украины.

Как сообщала пресс-служба СБУ, с 2014 года судья способствовал стране-агрессору в обеспечении функционирования судебных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым.

"В дальнейшем судья по личным причинам покинул полуостров и трудоустроился в Днепровском городском совете. Во время санкционированных следственных действий по местам работы и жительства злоумышленника правоохранители изъяли дополнительные доказательства его причастности к незаконной аннексии Крыма", - говорилось в сообщении.

Позже пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик сообщала, что Чорнобук скрывается от следствия, но находится на территории Украины, он объявлен в государственный розыск.