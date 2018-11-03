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В Черновцах напали на участников акции против Тимошенко

Комментариев: 5
18 участников акции задержала полиция, отвезла в райотдел, составила протоколы и отпустила.
Плакаты участников акции
Плакаты участников акции
molbuk.ua

В Черновцах произошла потасовка между митингующими против приезда в город лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко и представителями местного отделения партии, сообщает издание Молодий Буковинець.

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Тимошенко в Черновцах встретили пикетом. Митингующие держали в руках плакаты, обвиняющие лидера "Батьківщини" в связях с Россией, а местных представителях партии в работе на Румынию. 

В частности, на плакатах были надписи "Гражданин Румынии Мунтян - новый курс Тимошенко" (Иван Мунтян - глава Черновицкого облсовета, представитель партии "Батьківщина"), "Поздравляем московскую кукушку на Буковинском вече". 
 
Один из плакатов протестующих
 
Активисты партии Тимошенко попытались отобрать плакаты у митингующих, завязалась потасовка.При этом Мунтян тоже участвовал в потасовке. Также сторонники Тимошенко не позволить журналистам осуществлять фотофиксацию акции, отмечает издание.
 
 
В итоге правоохранители задержали участников акции. По данным пользователей соцсетей, 18 человек доставили в райотдел и после составления протоколов - отпустили. При этом нападавших на митингующих - не задерживали.
 
Напомним, что Вадим Рабинович, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко возглавили рейтинг манипуляторов и лжецов по итогам третьего квартала этого года. Правдивость фактов в высказываниях украинских политиков проверяла аналитическая организация VoxUkraine, которая опубликовала результаты исследований.
Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Юлия Тимошенко, митинг, Черновцы, полиция, потасовка
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Комментариев (5)
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flacon9havi    03.11.2018, 16:06
Оценка:  0
flacon9havi
Бачу, ця сцуко голову підніма. Палюка має право гавкати хіба, якщо жодного разу в АТО не побувала? За газові контракти ще не відповіло, а вже лізе без мила у дупу. Це "диво" за гратами сидіти має.
iseamaster    03.11.2018, 15:59
Оценка:  +1
iseamaster
Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте про те, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано пов'язані із цією новиною.
flacon9havi    03.11.2018, 15:58
Оценка:  0
flacon9havi
Цікаво, як буде верещати школярка в окулярках, коли її прихільників почнуть також ізолювати, а потім і її саму. Брехливу школярку геть з теренів України!
Drokus    03.11.2018, 15:39
Оценка:  +1
Drokus
Проплаченные против проплаченных)
flacon9havi    03.11.2018, 15:53
Оценка:  -1
flacon9havi
Це твоє нікчемне існування проплачено двома копійками.
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