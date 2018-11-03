В Черновцах напали на участников акции против Тимошенко
18 участников акции задержала полиция, отвезла в райотдел, составила протоколы и отпустила.
В Черновцах произошла потасовка между митингующими против приезда в город лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко и представителями местного отделения партии, сообщает издание Молодий Буковинець.
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Тимошенко в Черновцах встретили пикетом. Митингующие держали в руках плакаты, обвиняющие лидера "Батьківщини" в связях с Россией, а местных представителях партии в работе на Румынию.
В частности, на плакатах были надписи "Гражданин Румынии Мунтян - новый курс Тимошенко" (Иван Мунтян - глава Черновицкого облсовета, представитель партии "Батьківщина"), "Поздравляем московскую кукушку на Буковинском вече".
Один из плакатов протестующих
Активисты партии Тимошенко попытались отобрать плакаты у митингующих, завязалась потасовка.При этом Мунтян тоже участвовал в потасовке. Также сторонники Тимошенко не позволить журналистам осуществлять фотофиксацию акции, отмечает издание.
В итоге правоохранители задержали участников акции. По данным пользователей соцсетей, 18 человек доставили в райотдел и после составления протоколов - отпустили. При этом нападавших на митингующих - не задерживали.
Напомним, что Вадим Рабинович, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко возглавили рейтинг манипуляторов и лжецов по итогам третьего квартала этого года. Правдивость фактов в высказываниях украинских политиков проверяла аналитическая организация VoxUkraine, которая опубликовала результаты исследований.
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