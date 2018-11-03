В Черновцах напали на участников акции против Тимошенко

18 участников акции задержала полиция, отвезла в райотдел, составила протоколы и отпустила.

В Черновцах произошла потасовка между митингующими против приезда в город лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко и представителями местного отделения партии, сообщает издание Молодий Буковинець.

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Тимошенко в Черновцах встретили пикетом. Митингующие держали в руках плакаты, обвиняющие лидера "Батьківщини" в связях с Россией, а местных представителях партии в работе на Румынию.

В частности, на плакатах были надписи "Гражданин Румынии Мунтян - новый курс Тимошенко" (Иван Мунтян - глава Черновицкого облсовета, представитель партии "Батьківщина"), "Поздравляем московскую кукушку на Буковинском вече".

Один из плакатов протестующих

Активисты партии Тимошенко попытались отобрать плакаты у митингующих, завязалась потасовка.При этом Мунтян тоже участвовал в потасовке. Также сторонники Тимошенко не позволить журналистам осуществлять фотофиксацию акции, отмечает издание.

В итоге правоохранители задержали участников акции. По данным пользователей соцсетей, 18 человек доставили в райотдел и после составления протоколов - отпустили. При этом нападавших на митингующих - не задерживали.