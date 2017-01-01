СБУ поймала на взятке руководителя львовского университета

Полковник службы гражданской защиты требовал от работника ГСЧС из Херсонской области 84 тысячи гривен за трудоустройство в учебном заведении.

Работник университета попался на взятке во Львове Прес-служба СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке одного из руководителей Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности, сообщает пресс-служба СБУ.

Читай также: В ВСУ из 50 пойманных на коррупции посадили троих Полковник службы гражданской защиты требовал от работника ГСЧС из Херсонской области 84 тысячи гривен за трудоустройство в учебном заведении.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника вблизи университета при получении всей суммы неправомерной выгоды.