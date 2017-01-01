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СБУ поймала на взятке руководителя львовского университета

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Полковник службы гражданской защиты требовал от работника ГСЧС из Херсонской области 84 тысячи гривен за трудоустройство в учебном заведении.
Работник университета попался на взятке во Львове
Работник университета попался на взятке во Львове
Прес-служба СБУ
 
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке одного из руководителей Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности, сообщает пресс-служба СБУ.
 
Полковник службы гражданской защиты требовал от работника ГСЧС из Херсонской области 84 тысячи гривен за трудоустройство в учебном заведении.
 
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника вблизи университета при получении всей суммы неправомерной выгоды.
 
"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении и избрании меры пресечения", - сообщили в СБУ.
 
Операция по задержанию злоумышленника проводилась под процессуальным руководством областной прокуратуры.
 
Напомним, что в Харькове силовики задержали во время получения взятки в размере 80 тысяч гривен инспектора Главного управления Государственной фискальной службы.
 
 
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Теги: Львов, Львовская область, СБУ, взятка
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Источник: korrespondent.net

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