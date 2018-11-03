Как Артем Сытник проснулся с новым имиджем - политический эксперт

Первый скандал раскрутил вечером 29 октября блогер Сергей Иванов, обнародовавший (с документальными подтверждениями) факт продажи супругой Сытника Анной в прошлом году земельного участка в оккупированном Севастополе. Если допустить, что сканокопия договора купли-продажи не является подделкой, изготовленной желающими опорочить честное имя директора НАБУ, то составлен он согласно законодательству России, с уплатой пошлины в ее бюджет. Согласно п. 4 ст. 11 Закона Украины “Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины“ обретение и прекращение права собственности на недвижимое имущество, находящееся на временно оккупированной территории, осуществляется в соответствии с законодательством Украины за пределами временно оккупированной территории. Таким образом, гражданка Украины Анна Сытник осуществила незаконную сделку. Более того, в декларации директора НАБУ Артема Сытника за 2017 г., поданной 27 марта 2018 г., ни сама эта продажа, ни доходы от нее не отображены, а упомянутый земельный участок по-прежнему указан в собственности Анны Сытник. Об этом сообщает Деловая Столица.

Это может свидетельствовать о наличии в действиях Артема Сытника преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. А именно - декларирования недостоверной информации, что карается штрафом, или общественными работами, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Согласно ст. 154 УПК в ходе досудебного расследования следственный судья на основании мотивированного ходатайства генпрокурора может отстранить директора НАБУ от должности. А согласно закону о НАБУ вступление в законную силу обвинительного приговора суда относительно директора НАБУ автоматически влечет его увольнение с должности. Реакции на этот скандал от НАБУ не последовало.

А вот на второй скандал НАБУ отреагировало. Возможно, потому, что его поднял не “какой-то там блогер“, а лидер одной из самых влиятельных религиозных организаций страны - главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман. 31 октября он выступил с официальным заявлением, суть которого в следующем. В октябре служба безопасности Еврейской общины Киева обнаружила слежку за центральной синагогой Киева и ее прихожанами и обратилась в украинские и израильские компетентные органы. В синагоге были выявлены несанкционированные устройства снятия информации. Из собственных компетентных источников, утверждает раввин, получена информация о том, что некоторые из лиц, занимавшихся незаконной слежкой, имеют непосредственное отношение к НАБУ.

В заявлении подчеркивается, что “это уже не первый такой позорный случай“ со стороны НАБУ. Раввин обвинил НАБУ в “обнародовании и распространении ксенофобских высказываний“, что “является откровенным и циничным проявлением антисемитизма“. Далее раввин потребовал от правоохранительных органов Украины “провести расследование, привлечь к ответственности виновных лиц“. Отдельно раввин обратился к дипломатическим представительствам, международным организациям, еврейским общинам и организациям мира с призывом взять под контроль “расследование указанных фактов, а также отдельных лиц, имеющих отношение к проявлениям антисемитизма, нарушения прав человека и религиозных прав в Украине“.

Уже через три часа на фейсбук-страничке НАБУ появилось опровержение, в котором говорится, что НАБУ незаконных следственных действий в отношении еврейской общины Киева не осуществляет, никаких устройств для скрытого снятия информации в центральной синагоге Киева не устанавливало, визуального наблюдения за зданием не осуществляло.

Тем же вечером народный депутат от Киева Борислав Береза сообщил некоторые подробности. “Я пообщался сегодня с людьми из службы безопасности синагоги. Они говорят, что на видео, которое есть у синагоги, зафиксированы люди, которые являются сотрудниками НАБУ. Их идентифицировали, сравнив с публичными видео.

Словом, теперь Сытник рискует заработать в США новый имидж - антисемита, организовавшего слежку и прослушку в синагоге. В таком случае он вряд ли сохранит покровительство со стороны посольств США и других западных стран. Конечно, это не означает, что его можно будет снять с должности за все то, в чем его обвиняет раввин. Но Сытник сам создал себе другую возможность лишиться поста - когда запамятовал внести в свою декларацию незаконные доходы от незаконной продажи участка в Севастополе.

