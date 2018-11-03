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Украина и Турция договорились о ЗСТ до конца года

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Украина и Турция договорились до конца года завершить работу по подписанию соглашения о зоне свободной торговли.
Переговоры украинской и турецкой стороны в Стамбуле
Переговоры украинской и турецкой стороны в Стамбуле
Пресс-служба президента Украины

Украина и Турция приняли решение до конца года завершить работу по подписанию соглашения о зоне свободной торговли. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного выступления с президентом Петром Порошенко в Стамбуле в субботу, 3 ноября, трансляция которого велась на странице главы Украины в Facebook.

"Сегодня мы приняли решение до конца года завершить работу по подписанию соглашения о зоне свободной торговли. Верим, что благодаря этой сделке мы сможем достичь нашей цели - торгового баланса в 10 млрд долларов", - сказал турецкий президент.

Эрдоган также подчеркнул, что с каждым днем усиливается и развивается сотрудничество в области военно-промышленного комплекса.

Ранее во дворце Buyuk Mabeyn в Стамбуле началась встреча президента Украины Петра Порошенко и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Также сообщалось, что президент Петр Порошенко в ходе визита в Турцию получил степень почетного доктора Стамбульского университета.

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Теги: Украина, Турция, переговоры, встреча, Порошенко, соглашение, Стамбул, зона свободной торговли, зст, Эрдоган, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мыкола    03.11.2018, 18:50
Оценка:  0
Мыкола
Не понимаю наших правителей. неужели они не понимают, что зона свободной торговли всегда выгодна сильнейшему ! Ведь понятно, что в этой сделке выиграет Турция! А у нас и так отрицательное сальдо в торговле.Так зачем превращать Украину в проходной двор?
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