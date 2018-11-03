Киев и Анкара подписали документы о сотрудничестве

Делегация Украины подписала ряд двусторонних документов с турецкой стороной в оборонной, экономической и социальной сферах.

Украинская и турецкая стороны в рамках официального визита президента Петра Порошенко в Стамбул подписали ряд двусторонних документов. Об этом в субботу, 3 ноября, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Отмечено, что Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместное заявление по результатам Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой.

Также в присутствии глав двух государств был подписан Меморандум между ГК Укроборонпром и Госагентством по вопросам оборонной промышленности Турции относительно взаимных банковских гарантий. В частности, документ подписали гендиректор Укроборонпрома Павел Букин и президент по вопросам оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"Меморандум определяет условия выполнения договорных обязательств между ГК Укроборонпром и Госагентством по оборонной промышленности Турецкой Республики, в частности, в контексте регулирования порядка получения банковских гарантий, необходимых для реализации проектов в сфере оборонной промышленности. Документ закрепляет договоренности сторон о реализации контрактов в сфере оборонной промышленности без необходимости получения банковских гарантий, если сумма составляет менее 10 млн долларов США", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере развития между правительством Украины и правительством Турции, которое подписали первый вице-премьер-министр Степан Кубив и глава Управления Турецкого агентства сотрудничества и координации Сердар Чам.

Предполагается, что указанное соглашение создаст правовые основы для создания Управлением Турецкого агентства сотрудничества и координации Офиса координации программ в Украине с целью развития плодотворного сотрудничества в экономических и социальных сферах между правительствами двух стран.

"Особое внимание будет уделяться проектам (программам) технического и финансового сотрудничества, направленным на развитие образовательной инфраструктуры, социального обслуживания, сельского хозяйства, туристических и производственных секторов государств, а также повышению уровня институционализации в секторе государственного управления", - пояснили в АПУ.

Ранее Украина и Турция приняли решение до конца года завершить работу по подписанию соглашения о зоне свободной торговли.

Также сообщалось, что президент Петр Порошенко в ходе визита в Турцию получил степень почетного доктора Стамбульского университета.

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