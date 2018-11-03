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Украина впервые за 19 лет применила на учениях ЗРК С-300В1

Комментариев: 4
Мобильная зенитная ракетная система С-300В1 впервые за 19 лет была применена на военных учениях в Херсонской области.

Украинские военные впервые за 19 лет применили мобильную зенитную ракетную систему С-300В1 на учениях в Херсонской области. Об этом в субботу, 3 ноября, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в Facebook.

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"Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет которого уничтожил две цели. Результаты стрельб подтвердили наши возможности по существенному наращиванию боевого состава в максимально возможные короткие сроки", - написал Муженко в соцсети.

Он также подчеркнул, что успешные боевые пуски из восстановленных ЗРК малой и средней дальности, а также испытания модернизированных систем управления огнем открывают перспективы дальнейшей загрузки украинского ОПК.

Перед этим СМИ сообщили, что из-за стрельб Украина объявила опасной зоной для полетов над Черным морем вблизи западного побережья Крыма.

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Комментариев (4)
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МаюРацию    03.11.2018, 20:31
Оценка:  -2
МаюРацию
Повезло что не сбили опять гражданское судно.
doc1    03.11.2018, 20:35
Оценка:  +4
doc1
Сбивать гражданские судна это удел руських свиней!
Простакк    03.11.2018, 20:11
Оценка:  -3
Простакк
Берегись"Боинги"и" Аэробусы"!Мы сильны как никогда!!!Гыгыгыгыгы!!!
doc1    03.11.2018, 20:37
Оценка:  +1
doc1
ДА? а шо случилось? русские опять везут "БУК" из Курска???
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