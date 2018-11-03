Украина впервые за 19 лет применила на учениях ЗРК С-300В1

Мобильная зенитная ракетная система С-300В1 впервые за 19 лет была применена на военных учениях в Херсонской области.

Украинские военные впервые за 19 лет применили мобильную зенитную ракетную систему С-300В1 на учениях в Херсонской области. Об этом в субботу, 3 ноября, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в Facebook.

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"Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет которого уничтожил две цели. Результаты стрельб подтвердили наши возможности по существенному наращиванию боевого состава в максимально возможные короткие сроки", - написал Муженко в соцсети.

Он также подчеркнул, что успешные боевые пуски из восстановленных ЗРК малой и средней дальности, а также испытания модернизированных систем управления огнем открывают перспективы дальнейшей загрузки украинского ОПК.

Перед этим СМИ сообщили, что из-за стрельб Украина объявила опасной зоной для полетов над Черным морем вблизи западного побережья Крыма.