Порошенко предложил Эрдогану направить миротворцев на Донбасс

Украинская сторона пригласила Турцию принять участие в установлении мира на Донбассе через свою миротворческую миссию в составе ООН.

Президент Петр Порошенко предложил главе Турции Реджепу Эрдогану направить турецких военных на Донбасс в рамках миротворческой миссии ООН. Об этом он сказал во время их совместной пресс-конференции в Стамбуле в субботу, 3 ноября, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

В частности, Порошенко подчеркнул, что важными для Украины являются заверения Турции, что она не останется равнодушной к проблемным вопросам.

"Важными для нас являются заверения Турции, что она не останется в стороне от вопросов "ползучей агрессии" в Азовском море и нарушения прав человека на аннексированном полуострове", - сказал глава государства.

По его словам, стороны договорились о координации действий по решению этих вопросов.

"Мы подтвердили настрой работать вместе над решением этих вопросов как на двустороннем уровне, так и на многостороннем уровне в формате международных организаций, в частности, ООН. Я предложил господину президенту активизировать наш диалог, в том числе поддержки решения о размещении миротворцев, в соответствии с мандатом ООН. Мы доверяем Турции и будем счастливы видеть, если бы Турция приняла участие в установлении мира на Донбассе через свою миротворческую миссию в составе ООН", - подчеркнул Порошенко.

В свою очередь Эрдоган заверил в неизменности позиции Турции в отношении Украины.

"Верьте, пожалуйста, в нашу позицию, которая заключается в поддержке суверенитета, независимости, территориальной целостности и политического единства Украины. Мы еще раз подчеркнули, что мы никогда не признавали и не будем признавать незаконной аннексии Крыма, и мы будем продолжать охранять права и интересы крымских татар - как оставшихся на территории Крыма, так и тех, которые были вынуждены переехать из этого региона", - заявил турецкий лидер.

Он также подчеркнул, что Турция желает, чтобы "те столкновения на востоке Украины, которые сейчас там продолжаются, завершились и были решены в рамках международного права дипломатическими, мирными путями".

Ранее украинская и турецкая стороны в рамках официального визита президента Петра Порошенко в Стамбул подписали ряд двусторонних документов.

Также сообщалось, что Украина и Турция приняли решение до конца года завершить работу по подписанию соглашения о зоне свободной торговли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet