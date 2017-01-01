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Суд арестовал четырех подозреваемых в покушении на координатора С14

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Суд в Борисполе избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца четырем подозреваемым в покушении на координатора С14.
Судебное заседание в деле покушения на координатора С14
Судебное заседание в деле покушения на координатора С14
Сергей Мазур / Facebook

Бориспольский горрайонный суд Киевской области избрал меру пресечения четырем задержанным по делу покушения на координатора С14 Сергея Мазура. Об этом сам Мазур сообщил в субботу, 3 ноября, в Facebook.

В частности, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца Олегу Акимову, который, по словам координатора С14, забрасывал гранату в его комнату.

Аналогичную меру пресечения суд избрал другу Акимова - Андрею Павленко, а также еще одному предполагаемому исполнителю покушения Андрею Вирченко.

В свою очередь Руслану Бальянову суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в размере 145 тысяч гривен. Как сообщает Мазур, этот мужчина продал гранату подозреваемым к покушению.

Известно, что избрание меры пресечения последнему из задержанных по делу о покушении на координатора С14 перенесено на 12:00 понедельника, 5 ноября.

Ранее в Киевской области полиция задержала троих подозреваемых в подготовке покушения на лидера националистической организации С14 Сергея Мазура и ранении его отца.

Напомним, 10 октября в квартиру координатора С14 Сергея Мазура бросили взрывное устройство. В результате получил ранения отец активиста. Позже возле здания МВД в Киеве прошла акция протеста активистов С14, которые требовали надлежащего расследования дела Мазура.

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Теги: суд, арест, нападение, аресты, активисты, граната, покушение, активист, С14
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Источник: korrespondent.net

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