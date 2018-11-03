Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На "теплые кредиты" в 2019 г. выделят 400 млн грн

Комментариев: 1
Кабинет министров планирует выделить в 2019 году 400 миллионов гривен на так называемые "теплые кредиты" для украинцев.
В 2019 году Кабмин направит на "теплые кредиты" 400 млн грн
В 2019 году Кабмин направит на "теплые кредиты" 400 млн грн
kmu.gov.ua

В правительстве обещают направить 400 млн гривен на так называемые "теплые кредиты" для украинцев в 2019 году. Об этом в субботу, 3 ноября, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

"В 2019 году мы выделяем на Теплые кредиты 400 млн грн. Это означает, что украинцам будет легче приобрести энергоэффективное оборудование: металлопластиковые окна и двери, счетчики для тепла и воды, котлы, теплоизоляционные материалы и прочее", - написал глава правительства в соцсети.

Он также напомнил, что программа действует в Украине с октября 2014 года, и за четыре года существования ею воспользовались около 500 тысяч украинских семей.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров выделил дополнительные 100 млн гривен на реализацию государственной программы Теплые кредиты.

Напомним, за три месяца 2018 года в Украине освоили 1200 "теплых кредитов", тогда как за предыдущие три года - 1300.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: кредиты, отопление, Кабинет Министров, Кабмин Украины, правительство, льготы, кредит, Владимир Гройсман, Гройсман, теплоснабжение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Древний_Язычник    03.11.2018, 23:39
Оценка:  0
Древний_Язычник
жирные свиньи, которые живут за счет украинцев решили помочь украинцам кредитами, чтобы приобрести энергоэффективное оборудование???? Ущипните меня..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь