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Полицейским и спасателям увеличат зарплату

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Глава МВД сообщил, что с первого января 2019 года соцобеспечение работников ГСЧС и полиции значительно улучшится.
Социальное обеспечение полицейских и спасателей улучшится в 2019 году
Социальное обеспечение полицейских и спасателей улучшится в 2019 году
mvs.gov.ua
 
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что с начала 2019 года будут введены в действие новые механизмы социального обеспечения полицейских и спасателей. Об этом он заявил в субботу, 3 ноября, во время рабочей поездки на Буковину, информировала пресс-служба МВД.
 
"Полицейские и спасатели - это те структуры, которые обеспечивают позвоночник нашей государственности, ключевые участники нашего государственного развития. Для нас главное, чтобы каждый был мотивированным, уважал свою работу и видел перспективы развития", – отметил Аваков.
 
По его словам, новые механизмы соцобеспечения, среди которых повышение заработной платы, компенсация за наем квартир и система финансового лизинга на приобретение собственного жилья, будут введены в действие с начала 2019 года.
 
"Решением КМУ мы повысили заработную плату для полицейского и спасателя на 30%. С первого января минимальная зарплата для работника ГСЧС составит 9000 гривен, для полицейского – 9200 гривен", - указал Аваков.
 
Министр сообщил, что с первого января следующего года вводится в действие механизм компенсации за наем жилья. Так, в районном центре компенсация за наем составит от 1900 до 2900 гривен, в областном центре от 2900 до 4300 гривен.
 
Также Аваков уточнил, что в 2019 году молодой патрульный полицейский, начиная со второго года службы, будет иметь право заключить договор ипотеки на двадцать лет, в рамках которого все проценты по нему будет платить государство.
 
"В промежутке с двух до пяти лет, если вы работаете хорошо, государство списывает с вас 10% общей суммы, 5-10 лет - 20%, затем 30% и всего до 40% суммы списываются государством. При рождении ребенка - государство сразу спишет 5% от суммы. Родите второго - еще 5% спишем", - уточнил глава МВД.
 
Он заверил, что механизм государственного лизинга будет работать и для тех, кто уже давно находится на службе.
 
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что дал поручение на 37% поднять денежное довольствие военнослужащим. По его словам, солдаты на передовой будут получать не менее 21000 гривен.
 

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Теги: зарплаты, полиция, Аваков, спасатель, зарплата, ГСЧС, патрульная полиция, новая полиция Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Мыкола    04.11.2018, 07:32
Оценка:  -1
Мыкола
Так и козе понятно, что нынешняя власть уважением у народа не пользуется и вся надежда на силовые структуры .Потому и умасливают их в первую очередь !
МаксимУм    04.11.2018, 07:41
Оценка:  0
МаксимУм
Чем умасливают? Зарплатой меньше чем у грузчика из супермаркета? Понятно что вернутся ментовские времена с взятками и поборами...
МаксимУм    04.11.2018, 07:45
Оценка:  0
МаксимУм
А вот схема ипотеки интересная. Тебя подсаживают на крючок и будут пугать увольнением, заставляя выполнять все приказы...
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