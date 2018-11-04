Полицейским и спасателям увеличат зарплату

Глава МВД сообщил, что с первого января 2019 года соцобеспечение работников ГСЧС и полиции значительно улучшится.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что с начала 2019 года будут введены в действие новые механизмы социального обеспечения полицейских и спасателей. Об этом он заявил в субботу, 3 ноября, во время рабочей поездки на Буковину, информировала пресс-служба МВД.

"Полицейские и спасатели - это те структуры, которые обеспечивают позвоночник нашей государственности, ключевые участники нашего государственного развития. Для нас главное, чтобы каждый был мотивированным, уважал свою работу и видел перспективы развития", – отметил Аваков.

По его словам, новые механизмы соцобеспечения, среди которых повышение заработной платы, компенсация за наем квартир и система финансового лизинга на приобретение собственного жилья, будут введены в действие с начала 2019 года.

"Решением КМУ мы повысили заработную плату для полицейского и спасателя на 30%. С первого января минимальная зарплата для работника ГСЧС составит 9000 гривен, для полицейского – 9200 гривен", - указал Аваков.

Министр сообщил, что с первого января следующего года вводится в действие механизм компенсации за наем жилья. Так, в районном центре компенсация за наем составит от 1900 до 2900 гривен, в областном центре от 2900 до 4300 гривен.

Также Аваков уточнил, что в 2019 году молодой патрульный полицейский, начиная со второго года службы, будет иметь право заключить договор ипотеки на двадцать лет, в рамках которого все проценты по нему будет платить государство.

"В промежутке с двух до пяти лет, если вы работаете хорошо, государство списывает с вас 10% общей суммы, 5-10 лет - 20%, затем 30% и всего до 40% суммы списываются государством. При рождении ребенка - государство сразу спишет 5% от суммы. Родите второго - еще 5% спишем", - уточнил глава МВД.

Он заверил, что механизм государственного лизинга будет работать и для тех, кто уже давно находится на службе.

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