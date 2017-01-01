В Донецке прогремел взрыв

Взорвался автомобиль, подробности выясняются.

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В субботу вечером, 3 ноября, в Донецке взорвалась машина. Об этом сообщают Вести со ссылкой на представителя сепаратистской группировки "ДНР". В своем Telegram-канале он написал, что взрыв произошел на улице Щетинина в Пролетарском районе у дома №5.

Также о взрыве и сгоревшем автомобиле сообщили пользователи Сетей. Отмечается, что пожар уже потушен. О пострадавших пока не сообщается. Была опубликована фотография.

Напомним, ранее сообщалось, что в детсаду под Луганском взорвалась граната: есть пострадавшая.