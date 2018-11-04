Маневры священника на джипе по могилам: стали известны подробности

После сноса первого надгробия рабочие отключили клеммы с аккумулятора машины священника. Однако, пока они вызывали эвакуатор, он клеммы подсоединил и снова начал маневры.

Священник УПЦ МП, который несколько дней назад снес с десяток могил на харьковском кладбище, уверяет, будто свернул на надгробия чтобы не наехать на перебегавшего дорогу человека. Об этом в субботу, 3 ноября, сообщает ТСН.

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Священник обещает, что все причиненные убытки возместит, памятники восстановит, а результатов анализов на алкоголь не боится, потому что был трезв. "Я сто процентов уверен, что никаких алкогольных и наркотических веществ там не обнаружат", - сказал он.

Между тем, рабочие кладбища, которые сняли на видео маневры священника по могилам, утверждают, что тот был пьян.

"Он пьяный был, да. Это коробка автомат, перепутать всего лишь две педали – назад и тормоз. Это очень трудно". Служитель церкви Московского патриархата якобы приехал на кладбище отпевать покойника, а потом почему-то оказался на машине среди могил.

Отмечается, что когда священник снес первый памятник и остановился, местные рабочие сняли клеммы с аккумулятора его машины. Пока вызвали эвакуатор, он клеммы подсоединил и снова начал маневры – разрушил с десяток могил, а затем скрылся, бросив машину.

Ранее сообщалось, что внедорожник священника снес несколько надгробий на одном из кладбищ Харькова.