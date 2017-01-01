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В Одессе протестующие заблокировали дорогу возле Привоза

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Протестующие требуют реакции властей на вмешательство в работу Привоза.
Протест в Одессе
Протест в Одессе
reporter.od.ua

Арендаторы рынка Привоз перекрыли улицу Пантелеймоновскую в знак протеста против вмешательства в их предпринимательскую деятельность. Об этом сообщает Репортер.

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По его словам, протестующие требуют немедленной реакции от городской власти.

Движение вокруг рынка заблокировано, на месте находятся несколько экипажей патрульной полиции.

По некоторым данным, акцию организовали против нардепа Леонида Климова. В ней, к слову, принимают участие игроки команд U19 и U21 ФК Черноморец.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области в Затоке перекрыли трассу, протестуя против застройки побережья.

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Теги: Привоз, фото, протест, Одесса
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