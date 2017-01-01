Сепаратисты обстреляли пункт пропуска Марьинка
Сепаратисты прицельно обстреляли пункт пропуска Марьинка Донецкой области. Об этом в воскресенье, 4 ноября, сообщили в Госпогранслужбе.
Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером.
Читай также: Сутки в ООМ: 20 обстрелов, двое раненых
"В 18.25, еще до окончания работы контрольного пункта выезда-выезда Марьинка, со стороны населенного пункта Александровка, что неподалеку от Донецка, был открыт прицельный огонь из автоматов и пулеметов по позициям подразделений Объединенных сил. Под обстрел попал и контрольный пост пограничников, который находится перед КПВВ Марьинка", - говорится в сообщении.
В это время в зоне поражения гражданских лиц не было, никто не пострадал, отметили в ведомстве.
В воскресенье, после проверки военнослужащими, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по графику.
Напомним, в октябре при обстреле Марьинки ранен мирный житель.