Сепаратисты обстреляли пункт пропуска Марьинка

Прицельный огонь был открыт в рабочие часы контрольного пункта, однако в это время гражданских лиц в зоне поражения не было.

Сепаратисты прицельно обстреляли пункт пропуска Марьинка Донецкой области. Об этом в воскресенье, 4 ноября, сообщили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером.

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"В 18.25, еще до окончания работы контрольного пункта выезда-выезда Марьинка, со стороны населенного пункта Александровка, что неподалеку от Донецка, был открыт прицельный огонь из автоматов и пулеметов по позициям подразделений Объединенных сил. Под обстрел попал и контрольный пост пограничников, который находится перед КПВВ Марьинка", - говорится в сообщении.

В это время в зоне поражения гражданских лиц не было, никто не пострадал, отметили в ведомстве.

В воскресенье, после проверки военнослужащими, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по графику.

Напомним, в октябре при обстреле Марьинки ранен мирный житель.