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В Киеве умерла активистка, которую облили кислотой

Комментариев: 2
Катерина Гандзюк пострадала при нападении в июле.
Катерина Гандзюк умерла
Катерина Гандзюк умерла
khersondaily.com

В больнице умерла известная активистка и советница мэра Херсона Катерина Гандзюк. Об этом сообщили в группе Хто замовив Катю Гандзюк? в Facebook.

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“Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации“, - сообщили в группе.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника городского головы Екатерину Гандзюк напал неизвестный

Позже было опубликовано видеообращение Гандзюк к украинской власти и украинцам.

Ранее сообщалось, что Екатерина Гандзюк опознала в задержанных полицией тех, кто на нее напал.

До этого, муж Гандзюк сообщил, что за полтора месяца после покушения на жизнь активистка перенесла уже 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадки кожи. 

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Теги: Гандзюк, смерть, нападение, Херсон
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Комментариев (2)
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flacon9havi    04.11.2018, 13:13
Оценка:  +3
flacon9havi
Замля пухом. Сподіваюся, винні будуть у сто разів повільніше помирати.
Колишнiй-скідняк    04.11.2018, 13:56
Оценка:  +1
Колишнiй-скідняк
да нет никакой справедливости в мире. просто выживает сильнейший и удачливейший. И это настолько грустно для людей что они понапридумывали религий про то как после смерти все будет хорошо и что негодяи получат по заслугам...так легче жить..религия это психологическая помощь
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