В Киеве умерла активистка, которую облили кислотой

Катерина Гандзюк пострадала при нападении в июле.

В больнице умерла известная активистка и советница мэра Херсона Катерина Гандзюк. Об этом сообщили в группе Хто замовив Катю Гандзюк? в Facebook.

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“Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации“, - сообщили в группе.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника городского головы Екатерину Гандзюк напал неизвестный.

Позже было опубликовано видеообращение Гандзюк к украинской власти и украинцам.

Ранее сообщалось, что Екатерина Гандзюк опознала в задержанных полицией тех, кто на нее напал.

До этого, муж Гандзюк сообщил, что за полтора месяца после покушения на жизнь активистка перенесла уже 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадки кожи.