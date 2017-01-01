Порошенко побывал на производстве беспилотников

Президент страны провел переговоры о сотрудничестве и кооперации между оборонными комплексами Украины и Турции.

Порошенко побывал на производстве мощных беспилотников в Турции president.gov.ua

Президент Петр Порошенко в ходе официального визита в Турцию в воскресенье, 4 ноября, посетил производство компании Baykar Makina, которая является одним из мировых лидеров в производстве мощных беспилотных авиационных комплексов, сообщает пресс-служба главы государства.

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Украинской делегации были продемонстрированы тактико-технические характеристики БПЛА различных типов, включая военные.

Также были проведены переговоры о сотрудничестве и кооперации между оборонными комплексами Украины и Турции.

Как сообщалось, сегодня президенты Украины и Турции Петр Порошенко и Реджеп Эрдоган откроют Консульство Украины в Анталье.

Ранее украинская и турецкая стороны в рамках официального визита президента Петра Порошенко в Стамбул подписали ряд двусторонних документов.