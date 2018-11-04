Полиция проверила информацию о смерти Гандзюк

СМИ узнали из источника в правоохранительных органах предварительную причину смерти активистки.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил информацию о смерти херсонской активистки Катерины Гандзюк. Об этом в воскресенье, 4 ноября, сообщает пресс-служба киевской милиции.

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"Сообщение о смерти Екатерины Гандзюк в дежурную часть от врачей не поступало. Однако для проверки информации, распространяемой в соцсетях, в больницу выехала следственно-оперативная группа. Факт смерти подтвердился. Полицейские проводят необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

Тем временем, УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что по предварительным данным, причиной смерти активистки стал отрыв тромба.

"Тромб", - сообщил собеседник агентства, комментируя информацию о смерти Екатерины Гандзюк.

Напомним, 4 ноября активисты заявили о смерти советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк. Полиция расследует дело по статье покушение на убийство с особой жестокостью.