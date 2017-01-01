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В ЕС прокомментировали смерть Гандзюк

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Йоханнес Хан назвал активистку "невероятно храброй" и призвал наказать виновных в ее смерти.
Йоханнес Хан прокомментировал смерть Екатерины Гандзюк
Йоханнес Хан прокомментировал смерть Екатерины Гандзюк
tvc.ru

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан в воскресенье, 4 ноября, выразил сожаление по поводу смерти активистки Екатерины Гандзюк. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

Хан также призвал призвал привлечь виновных к ответственности.

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"Очень расстроен известием о смерти невероятно храброй Екатерины Гандзюк. Нападения на общественных активистов неприемлемы. Виновные в этом ужасном преступлении должны быть привлечены к ответственности", - написал комиссар.

Напомним, в воскресенье днем стало известно о смерти активистки Катерины Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой.

Позже в полиции подтвердили факт смерти и сообщили предварительную причину смерти.

Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и наказать виновных в смерти херсонской активистки.

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Теги: ЕС, смерть, покушения, активисты, Йоханнес Хан
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Источник: korrespondent.net

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