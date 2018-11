В ЕС прокомментировали смерть Гандзюк

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан в воскресенье, 4 ноября, выразил сожаление по поводу смерти активистки Екатерины Гандзюк. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

Хан также призвал призвал привлечь виновных к ответственности.

Very saddened by the news of the passing of the incredibly brave Kateryna #Handziuk. Attacks against #civilsociety activists are unacceptable. The perpetrators of this vicious crime must be brought to justice. My thoughts are with her family and friends. #Ukraine