В Тернополе перекрыли дороги в знак протеста против поднятия стоимости проезда

Центр города стоит в пробках.

Жители Тернополя в знак протеста против новых тарифов заблокировали движение в центре города, перекрыв три дороги. Об этом сообщает УНИАН.

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После акции протеста на Театральной площади, участие в которой приняли ориентировочно тысяча человек, люди отправились на пешеходные переходы. С 14 часов они непрерывно двигаются на пешеходных переходах на ул. Замковой, Пирогова, а также центральной улице Руськой. В связи с этим парализовано движение общественного транспорта.

Сотрудники патрульной полиции направляют водителей в объезд перекрытых участков, однако объехать центральную часть после перекрытия главных транспортных артерий достаточно сложно.

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По данным организаторов сегодняшней акции протеста, она продолжится завтра под стенами городского совета. Сейчас мэрия никоим образом официально не отреагировала на протесты. На сайте горсовета последняя информация – поздравление мэра по случаю Дня работников социальной сферы и Дня железнодорожника.

С 1 ноября в Тернополе выросли цены на проезд в общественном транспорте. При этом наличный тариф стал самым высоким в Украине: 8 грн в троллейбусе и 9 грн за проезд в маршрутном автобусе. Тернополян эти тарифы возмутили, поскольку состояние маршруток, действующие графики курсирования транспорта и бескультурье водителей пассажиров не удовлетворяли даже при предыдущих тарифах.

Напомним, ранее сообщалось, что 4 ноября в Одессе протестующие заблокировали дорогу возле Привоза.